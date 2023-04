Dimon: bankencrisis nog niet voorbij Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bankencrisis die is veroorzaakt met het omvallen van Silicon Valley Bank en Signature Bank is nog niet voorbij. Dit schrijft de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders. "De huidige crisis is nog niet voorbij, en zelfs wanneer ze achter de rug is, zullen er nog jaren gevolgen van zijn", aldus Dimon. In de brief, getiteld ‘Banking Turmoil and Regulatory Goals’, benadrukt Dimon wel dat de huidige uitdagingen voor het banksysteem niet zo erg zijn als in 2008. De opmerkingen van Dimon kwamen minder dan een maand nadat de Federal Deposit Insurance Corp. op 10 maart de controle over Silicon Valley Bank overnam na een run op deposito's. Activiteiten van SVB werden daarna verkocht. Ook First Republic Bank had het zwaar. JPMorgan bood daarom samen met de Fed en andere grote Amerikaanse banken een achtervang aan de regionale kredietverstrekker. Hoewel Dimon het bankmanagement niet vrij pleitte, wees hij wel op het effect van de snelle stijging van de rente door de Federal Reserve. Volgens de CEO van JPMorgan heeft de jaarlijkse stresstest van de Fed voor banken nooit rekening gehouden met hogere rentes. Bron: ABM Financial News

