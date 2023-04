Oprichters iets kleiner in CM.com

(ABM FN-Dow Jones) Oprichters Gilbert Gooijers en Jeroen van Glabbeek van CM.com hebben hun belang in het bedrijf licht zien dalen. Dat bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 31 maart 2023.

Gooijers en Van Glabbeek meldden ieder een kapitaalbelang van 24,94 procent met eenzelfde stemrecht in CM.com.

Op 6 september 2021 hadden beide nog een kapitaalbelang van 25,03 procent, aldus CM.com. Dat was de laatste melding door het bedrijf in het jaarrapport.

Het register van de AFM meldt op 18 september 2020 een kapitaalbelang van 26,60 procent met een dito stemrecht voor elk van beide oprichters.

De recente daling is niet het gevolg van een aandelenverkoop door de twee oprichters, meldt een woordvoerder aan ABM Financial News, maar is het gevolg van enerzijds 500.000 aandelen die in september 2021 zijn uitgeleend bij een uitgifte van een convertible bond, in combinatie met anderzijds een earn out in aandelen die werd afgesproken bij verschillende overnames, die nu zijn uitgekeerd. Daardoor valt het belang van beide oprichters net onder de meldingsgrens van 25 procent elk.

De uitgeleende aandelen zijn overigens nog steeds in bezit van Gooijers en Van Glabbeek, en worden daarom niet als verkocht gemeld in het bestuurdersregister van de AFM. Maar omdat deze aandelen volledig uitgeleend zijn, moeten zij volgens de regels van de AFM worden gemeld als 'niet langer gehouden', indien hun belang door een belangrijke drempel zakt, in dit geval van 25 procent, lichtte de woordvoerder toe.

Wet op het financieel toezicht

De meldingen vallen onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.