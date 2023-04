Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in een markt die voorlopig nog niet ongerust reageert op de opgelopen olieprijs na het besluit van de OPEC+ om de productie te gaan verlagen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 456,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.718,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.384,32 punten. De Britse FTSE noteerde vlak 7.674,50 punten.

"Hoewel we, net als de OPEC, dit jaar slechts een gematigde groei van de vraag naar ruwe olie verwachten, zal de omvang van de productieverminderingen op de oliemarkt in 2023 een tekort veroorzaken, met een nog groter verwacht tekort in het vierde kwartaal", schreef Caroline Bain, chief commodities economist bij Capital Economics.

De analisten van JPMorgan zeiden dat de stap van OPEC+ een preventieve stap is, en dat ze hadden verwacht dat deze maatregel al eerder zou doorgevoerd zijn.



"Als de olieprijzen blijven stijgen, kan er inflatiedruk ontstaan. En zoals bekend houden de beurzen daar niet van", waarschuwde marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Dit is volgens analisten van SEB de reden dat beleggers vandaag een wat afwachtende houding aannemen.

De olieprijs liep dinsdag verder op. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 80,96 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 85,43 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent. Veel marktpartijen leken vooraf juist rekening te houden met een daling van de olieprijs. Mogelijk dat 'short covering' de opwaartse beweging versterkt.

De export en import van Duitsland kwam in februari op maandbasis veel hoger uit dan vooraf was voorzien.

In de Verenigde Staten is het vandaag wat macro-economische publicaties betreft rustig. In de tweede helft van de middag komen de vacatures en de fabrieksorders over februari naar buiten, en dat is het dan voor vandaag.

Sprekers voor vandaag zijn de president van de Wereldbank David Malpass, voorzitter van de Federal Reserve van Boston Susan Collins, collega Loretta Mester van Cleveland en Fed-bestuurder Lisa Cook.

De euro/dollar noteerde op 1,0928. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0917 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0903 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de voorgestelde oprichting van een joint venture door Orange en MasMovel. Dit meldde de Commissie maandagavond. De koers van het aandeel Orange noteerde 0,2 procent hoger.

In Parijs noteerde een kleine minderderheid van de aandelenkoersen lager, zonder dat de verliezen tot boven het procent stegen. In Frankfurt waren er twee aandelenkoersen die het wel slechter deden. Aandelen Hannover Rück en Daimler Truck Holding verloren beide meer dan 2 procent in koers.

Koerswinsten die in het oog sprongen betroffen in Parijs die van de aandelen Michelin en Renault, die ruim 2 procent aandikten. In Frankfurt wonnen de koersen van aandelen BASF, HeidelbergCement, Vonovia en Zalando meer dan 2 procent.

In Amsterdam en Brussel gingen de aandelenkoersen van financials aan de leiding. In Amsterdam won de koers van het aandeel ASR 4,1 procent en van NN 3,1 procent. In Brussel steeg de koers van het aandeel Ageas 1,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.124,33 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.606,99 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.189,86 punten.