Valuta: euro profiteert van afnemende behoefte aan veilige haven

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag riant boven de 1,09 dollar, nu de behoefte aan veilige valuta is verminderd.

"Na de onrust over de bankensector is zelfs de onverwachte productieverlaging door de OPEC alweer naar de achtergrond verschoven", aldus valutahandelaar Stéphane van den Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is de dollar minder gewild en heeft de euro kans gezien boven de 1,09 dollar uit te komen, terwijl de munt vrijdag nog onder de 1,08 dollar noteerde. De bandbreedte is daarmee wat ons betreft aan de bovenkant opgerekt naar 1,1033 dollar, terwijl de onderkant op 1,0730 blijft staan. De markt blijft tenslotte naar ons idee zeer behoedzaam, ook al oogt het sentiment wat onbezorgd", aldus Van der Meer.

Het is deze week banenweek in de Verenigde Staten, maar ook een zeer korte week, die wat Van der Meer betreft donderdag al een zeker einde vindt, omdat veel marktpartijen een lang weekend van de paasvieringen maken. "De Federal Reserve kijkt met veel interesse naar de ontwikkelingen in de Amerikaanse banenmarkt en dan met name naar de loonontwikkelingen. Voorlopig lijkt de markt nog altijd rekening te houden met nog één renteverhoging met 25 basispunten", aldus Van der Meer.

De Reserve Bank of Australia gunde zich dinsdag een rentepauze na vier renteverhoging van 50 basispunten en vijf van 25 basispunten naar 3,60 procent, om de effecten van die verhogingen op de economie te kunnen taxeren.

De export en import van Duitsland kwam over februari op maandbasis veel hoger uit dan vooraf was voorzien.

In de Verenigde Staten is het vandaag wat macro-economische publicaties betreft rustig. In de tweede helft van de middag komen de vacatures en de fabrieksorders over februari naar buiten, en dat is het dan voor vandaag.

Sprekers voor vandaag zijn de president van de Wereldbank David Malpass, voorzitter van de Federal Reserve van Boston Susan Collins, collega Loretta Mester van Cleveland en Fed-bestuurder Lisa Cook.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0922 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8753 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2480 dollar. DE Australische dollar daalde 0,7 procent naar 0,6740 Amerikaanse dollar.