Financials aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Richting de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 761,83 punten. "De stemming op de financiële markten is na een roerige maand maart verbeterd en wereldwijde aandelen koersen alweer dicht tegen het hoogste niveau van dit jaar", zo concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma ziet vooral olieaandelen er goed bij liggen, na een forse opleving van de olieprijzen. Afgelopen weekend besloot oliekartel OPEC+ onverwacht de oliekraan dicht te draaien. "De prijzen voor ruwe olie blijven stijgen. In tegenstelling tot de Fed gaat de OPEC uit van een dieper wordende recessie en heeft daarom ook met deze verrassende stap gehandeld", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Tegelijkertijd draagt het oliekartel volgens Bouhmidi juist bij aan een recessie als de olieprijzen verder aantrekken. "Een stijgende olieprijs vergroot de bezorgdheid over de inflatie en kan ook een probleem zijn voor de centrale banken en de aandelenmarkten." Vooralsnog kan het dichtdraaien van de oliekraan de positieve stemming op de Europese beurzen nog niet bederven, zo zag Wiersma. "Als de olieprijzen blijven stijgen, kan er inflatiedruk ontstaan. En zoals bekend houden de beurzen daar niet van", waarschuwde Bouhmidi. Dit is volgens analisten van SEB de reden dat beleggers vandaag een wat afwachtende houding aannemen. De olieprijzen stegen vanochtend met 0,3 procent verder tot 80,70 dollar. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0916. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de verzekeraars ASR en NN drie tot vier procent. Aegon klom 2,9 procent. Randstad noteerde onderaan met een verlies van 1,5 procent, na een negatief analistenrapport. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Exane, waarin het advies voor Randstad werd verlaagd van Outperform naar Neutraal. In de AMX wonnen Basic-Fit en TKH 2,5 procent. TKH is vandaag begonnen met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljoen euro. InPost won 1,9 procent op 8,93 euro. Zakenbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor InPost van 10,00 naar 10,50 bij handhaving van het koopadvies. Jefferies merkte op dat InPost marktaandeel blijft winnen met het netwerk van pakketkluisjes, ondanks de hoge inflatie in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Pakketbezorging naar kluisjes is goedkoper, gemakkelijker en duurzamer", stelde de bank. AMG verloor 2,9 procent. In de AScX won TomTom 3,1 procent. Pharming daalde 5,7 procent. Ebusco leverde 3,7 procent in, nadat ING het koersdoel voor de bussenbouwer fors verlaagde. Bron: ABM Financial News

