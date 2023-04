Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 370,00 naar 410,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Het opwaarts potentieel is volgens analist Michael Roeg inmiddels te klein om het aandeel op de favorietenlijst te kunnen handhaven. Roeg paste zijn taxaties voor 2024 en 2025 iets aan. De activiteiten van ASMI schat hij in op 390 euro per aandeel en daar voegt hij 20 euro aan toe voor het belang in ASMPT. Het aandeel ASMI stijgt dinsdag een procent naar 370,00 euro. Bron: ABM Financial News

