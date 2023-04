Beursblik: update Renewi mist belangrijkste nieuws Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) De trading update van Renewi over het vierde kwartaal bevat niet de informatie waar het bij de afval- en recyclingspecialist om gaat. Dit stelde Degroof Petercam dinsdag. Analist Joren van Aken is teleurgesteld over het uitblijven van de inmiddels lang verwachte informatie over een afzetovereenkomst, omdat die veel onzekerheid wegneemt, en een certificatie voor onder meer zand en gravel, die vertraging lijkt te hebben opgelopen. In de update gaf Renewi aan dat de winst afgelopen boekjaar iets hoger uitkomt dan de markt voorzag. De consensus mikt op 0,92 euro onderliggende winst per aandeel. Degroof mikt op 0,905 euro per aandeel. De verwachte nettoschuld van 370 miljoen euro door Renewi kwam over overeen met de inschatting van de bank die deze op 369 miljoen euro raamde. Dat zou een onderliggende EBITDA van 240 miljoen met zich mee moeten brengen, aldus de bank, die deze post zelf op 250 miljoen euro had geraamd. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Renewi met een koersdoel van 10,00 euro. Renewi noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,3 procent hoger op 7,10 euro. Bron: ABM Financial News

