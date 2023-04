TKH van start met aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH begint vandaag met het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 25 miljoen euro. Dit bleek dinsdag uit een mededeling van de Haaksbergse onderneming. De aankondiging van het programma dateert van 7 maart van dit jaar. Het is de bedoeling om dit programma in vier maanden te voltooien. Bron: ABM Financial News

