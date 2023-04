Accsys draagt nieuwe CEO voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys wil uiterlijk per 1 juli Jelena Arsic van Os benoemen tot CEO van het bedrijf. Dit maakte de houtveredelaar dinsdagochtend bekend. Arsic van Os zou daarmee Rob Harris opvolgen, die eind 2022 aangaf te zullen vertrekken. Hij was drie jaar CEO. Voorzitter Stephen Odell doet bij de benoeming van de nieuwe CEO ook een stap terug, maar blijft wel als onafhankelijk lid in het bestuur aan. Arsic van Os bekleedde verschillende seniorposities, onder meer bij AkzoNobel, en is nu nog vicepresident van de divisies Plastics, Coatings, Adhesives en Rubber Performance Minerals bij Imerys. Een paar weken geleden presenteerde Accsys ook een nieuwe CFO. Steven Salo is per 1 april gestart als financieel directeur. Bron: ABM Financial News

