Aegon UK stoot particuliere verzekeringsportefeuille af

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De Britse tak van Aegon heeft overeenstemming bereikt met Royal London over de verkoop van een particuliere verzekeringsportefeuille. Dit maakte de verzekeraar dinsdag bekend zonder financiële details vrij te geven. Het betreft een portefeuille van circa 400.000 vermogende particuliere klanten die via Aegon UK inkomens-, ziekte- en levensverzekeringen hebben afgesloten, die verkocht zijn via onafhankelijke financiële adviseurs. De overdracht van de portefeuille is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank. De transactie zal naar verwachting geen significante financiële impact hebben op de kapitaalpositie en de kapitaalgeneratie van Aegon UK. Bron: ABM Financial News

