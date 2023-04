Hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Maandag startte de AEX index dankzij zwaargewicht Shell de handelsweek al voorzichtig in het groen, met een koerswinst van 0,3 procent tot 758,41 punten.

Shell won meer dan vier procent na het nieuws zondag dat OPEC+ de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten extra per dag gaat verlagen. De Amerikaanse olie-future sloot maandagavond in New York meer dan zes procent hoger op 80,42 dollar per vat, en in de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met een half procent door.

Een hogere olieprijs maakt het voor centrale banken lastiger om de inflatie onder controle te krijgen, en de aandelenmarkten lieten maandag dan ook een terughoudend koersverloop zien.

“Tot ontsteltenis van [westerse] wereldleiders besloot OPEC+ om een harde grens te trekken bij een olieprijs van 80 dollar per vat, uit egoïstische economische belangen”, zei olie-analist Stephen Innes van SPI Management.

“Dit nieuws zou de inflatie kunnen aanwakkeren, nadat de daling van de energieprijzen dit jaar de belangrijkste factor was die de situatie verbeterde. De volatiele verwachtingen voor het rentepad van de Fed zullen hierdoor opnieuw oplaaien", aldus SPI.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond met 0,4 procent in het groen. Techbeurs Nasdaq deed juist een stapje terug met een verlies van 0,3 procent.

Ook in Azië blijven de hoofdindices vanochtend dichtbij huis. Alleen de Hang Seng index in Hongkong noteert in het rood, met ruim een half procent.

De Reserve Bank of Australia handhaafde vanochtend de rente op 3,60 procent, na negen renteverhogingen op rij. De RBA betoogde in een toelichting dat het effect van de renteverhogingen zichtbaar begint te worden, en de bank wil door te pauzeren tijd krijgen om dit effect op waarde schatten.

Beleggers hebben vandaag oog voor de producentenprijzen in februari in de eurozone en de fabrieksorders in de VS.

Bedrijfsnieuws

The Competition Commission of India gaf goedkeuring aan de fusie tussen DSM en Firmenich. Daarmee hebben alle betrokken toezichthouders, in totaal 10, hun goedkeuring gegeven aan de fusieplannen van de twee bedrijven.

ArcelorMittal rondde zijn inkoopprogramma van eigen aandelen af. Het concern kondigde het inkoopprogramma van maximaal 1,4 miljard dollar op 29 juli 2022 aan. In totaal kocht het staalbedrijf circa 60,4 miljoen eigen aandelen in.

Sligro ontving van de Belgische mededingingsautoriteiten goedkeuring voor de overname van een deel van de Metro-vestigingen in België.

De jaarvergadering van Heijmans stemde in met het dividendvoorstel van 1,01 euro per aandeel over 2022.

Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor Exor verhoogd van 102,00 naar 110,00 euro bij handhaving van het koopadvies en Jefferies verhoogde het koersdoel voor InPost van 10,00 naar 10,50 euro, eveneens met een onveranderd koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.124,33 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.606,99 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.189,86 punten.