Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Exor

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor Exor verhoogd van 102,00 naar 110,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Daniele Ridolfi paste de waarderingen aan van alle beursgenoteerde belangen van Exor en voerde ook enkele andere wijzigingen door aan de taxaties na de resultaten over het vierde kwartaal en de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 250 miljoen euro. Ridolfi past een korting toe van 25 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde van het aandeel. De intrinsieke waarde van Exor bedraagt nu 141 euro per aandeel, wat een korting van 45 procent impliceert. "Een piek", stelde Ridolfi vast, en reden om het koopadvies te handhaven. Het aandeel Exor sloot maandag op 75,52 euro. Bron: ABM Financial News

