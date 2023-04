Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor InPost verhoogd van 10,00 naar 10,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist David Kerstens merkte op dat InPost marktaandeel blijft winnen met het netwerk van pakketkluisjes, ondanks de hoge inflatie in Polen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Pakketbezorging naar kluisjes is goedkoper, gemakkelijker en duurzamer", stelde Kerstens. Bovendien verwacht InPost een winstherstel in 2023, dankzij de recente prijsverhogingen, waaronder een verhoging van 12 procent bij Allegro. Het aandeel InPost sloot maandag op 8,76 euro. Bron: ABM Financial News

