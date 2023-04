Mithra presenteert nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Mithra stelt per 11 april David Solomon aan als nieuwe CEO van het bedrijf. Dit maakte Mithra dinsdagochtend bekend. Solomon volgt daarmee Leon Van Rompay op, die beschikbaar blijft als adviseur. Solomon heeft al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van levenswetenschappen, biotechnologie en farma in verschillende rollen in Europa en de VS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.