Australië handhaaft rente na bijna tien verhogingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente gehandhaafd. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Daarmee bleef de rente op 3,60 procent staan, na een serie van negen renteverhogingen op rij, bestaande uit een eerste set van vier verhogingen met 50 basispunten, gevolgd door een tweede serie van vijf verhogingen met 25 basispunten. Dit was in totaal goed voor een rente die 3,25 procentpunt aangroeide, afgezet tegen de rentestand van mei 2022. Op 21 maart van dit jaar gaf de Reserve Bank of Australia bereid te zijn een pauze in te lassen in het verhogen van de rentes om meer tijd te nemen in het beoordelen van de Australische economie, zo bleek uit de notulen die begin maart werden opgemaakt van de toen laatste monetaire vergadering van de centrale bank. Vandaag betoogde de RBA dat het effect van de renteverhogingen zichtbaar begint te worden. De bank wil door te pauzeren dit effect op waarde schatten, onder andere met het oog op de economische verwachtingen. Tegelijkertijd stelde de bank dat de mondiale inflatie “zeer hoog” blijft, ofschoon de inflatie inclusief voedsel- en energieprijzen, begint af te nemen. Daar staan dan nog altijd stabiel hoge prijzen voor dienstverlening tegenover. De centrale bank refereerde dinsdag ook aan de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse en Zwitserse bankensector met volgens de bank gevolgen voor de renteverwachtingen wereldwijd en met strengere financiële voorwaarden tot gevolg. Dit kan mondiaal leiden tot economische tegenwind, waarschuwde de bank. Maar het Australische bankensysteem is sterk, voldoende gefinancierd en met afdoende liquiditeit, aldus de centrale bank. Voor wat betreft de inflatie verwacht de RBA dat deze dit en volgend jaar daalt en halverwege 2025 rond de 3,0 procent noteert. De groei van de Australische economie liep vertraging op en de verwachting is dat de groei ook de komende paar jaar beneden de trend blijft. In combinatie met lagere huizenprijzen en oplopende kosten voor levensonderhoud, verwacht de bank dat consumentenuitgaven onder druk komen te staan. De arbeidsmarkt van het land blijft krap, maar de verwachting is dat met een vertraging in de economische ontwikkelingen de werkloosheid toeneemt. Met die krapte loopt de loongroei verder op, maar ontloopt deze de inflatiedoelstellingen van de RBA voorlopig nog niet. Die doelstelling ligt op 2 tot 3 procent en de bank gaf dinsdag dan ook aan dat verder verkrapping van het monetaire beleid nodig blijft. Wanneer een volgende renteverhoging wordt doorgevoerd, laat de bank afhangen van de evaluatie van de effecten van het rentebeleid tot nog toe. De Australische dollar daalde 0,3 procent naar 0,6761 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

