Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 60 punten voor de Duitse DAX, een plus van 31 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag verdeeld gesloten, na het nieuws dat OPEC+ de olieproductie verlaagt, waardoor de olieprijzen stegen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 457,72 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.580,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.345,96 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.673,00 punten.

OPEC+ maakte zondag bekend de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de VS hun strategische reserves wilden aanvullen. De productieverlaging zal tot het einde van dit jaar gelden en komt bovenop de 2 miljoen vaten productieverlaging die al in oktober was overeengekomen. De olieprijs noteerde maandag tot 5,8 procent hoger.

"Het zal enige tijd duren op precies te zien waar de olieprijs zal stabiliseren en hoeveel dit van invloed is op de mondiale prijzen, aangezien de zorgen over de vraag nog steeds boven de markt hangen", zei SPI Management.

"Toch zou dit nieuws de inflatie verder kunnen intensiveren, nadat de daling van de energieprijzen dit jaar voornamelijk de belangrijkste factor was die de situatie verbeterde. De ultravolatiele verwachtingen voor het rentepad van de Fed zullen hierdoor opnieuw oplaaien", aldus SPI.

Inkoopdata uit de eurozone toonden vanochtend een verdere krimp van de industrie. De inkoopmanagersindex daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden.

Bedrijfsnieuws

Energieaandelen lagen er maandag goed bij, geholpen door de hogere olieprijs. Shell won in Amsterdam 4,1 procent, terwijl TotalEnergies 5,9 procent steeg en BP 4,5 procent won.

Exmar was in Brussel de uitblinker met een koerswinst van ruim 20,0 procent. Saverex gaf aan Exmar van de beurs te willen gaan halen voor 12,10 euro per aandeel. Volgens Kepler Cheuvreux, dat al een koersdoel van 12,10 euro hanteerde, een correct bod. Hoewel er sprake is van een vrijwillig, onvoorwaardelijk bod, ziet Kepler geen reden waarom Saverex het bod niet officieel zou lanceren.

Ook financials vonden maandag de weg omhoog. Société Générale won in Parijs 2,5 procent, terwijl BNP Paribas 1,1 procent bijschreef. ING won in Amsterdam 1,9 procent.

UBS daalde evenwel met 2,7 procent. De Zwitserse bank is van plan afscheid te nemen van liefst 36.000 werknemers, na de overname van Credit Suisse. Dat is beduidend meer dan aanvankelijk gepland, zo meldde de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag op basis van insiders.

Ryanair heeft in maart 12 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen en de invasie van Oekraïne. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,6 miljoen passagiers, goed voor een stijging op jaarbasis van 12 procent. Het aandeel daalde 2,6 procent.

De Canadese mijnbouwer Teck Resources heeft een overnamebod van Glencore afgewezen, bleek maandag. Het overnamebod is één van de grootste overnamepogingen in de mijnbouwindustrie in jaren en waardeert Teck op zo'n 31 miljard Canadese dollar, of 23 miljard Amerikaanse dollar. Het Anglo-Zwitserse mijnbouwbedrijf zei dat de overname 4,25 miljard tot 5,25 miljard dollar aan synergieën zou opleveren. Glencore daalde in Londen 2,6 procent.

Euro STOXX 50 4.311,05 (-0,1%)

STOXX Europe 600 457,72 (0,0%)

DAX 15.580,92 (-0,3%)

CAC 40 7.345,96 (+0,3%)

FTSE 100 7.673,00 (+0,5%)

SMI 11.093,09 (-0,1%)

AEX 758,41 (+0,3%)

BEL 20 3.783,43 (-0,3%)

FTSE MIB 27.179,37 (+0,2%)

IBEX 35 9.157,40 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag vlak, na maandag hoger te zijn gesloten.

OPEC+ maakte zondag bekend de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de VS hun strategische reserves zouden willen aanvullen.

"Hoewel hogere olieprijzen normaal gesproken de aandelenmarkten ondersteunen, werd het nieuws niet verwelkomd door beleggers, omdat het de inflatiezorgen deed herleven, wat de onzekerheid over het monetair beleid op de middellange termijn nog onzekerder maakt", zei ActivTrades.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 6,3 procent hoger op 80,42 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Uit data van S&P Global bleek maandag dat de industrie in de VS in maart licht is gekrompen, maar ten opzichte van februari wel een verbetering liet zien. De index ging van 47,3 in februari naar 49,2 maart.

Data van ISM lieten daarentegen een versnelling van de krimp zien in maart. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 47,7 tot 46,3.

De Amerikaanse bouwuitgaven zijn in februari gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was een stijging met 5,2 procent.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd: het aantal openstaande vacatures in februari en de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

Energiereuzen als Exxon Mobil, Occidental Petroleum en Chevron zaten maandag in de lift, profiterend van de hogere olieprijzen. Exxon Mobil steeg bijna 6,0 procent, Occidental won circa 4,6 procent en Chevron noteerde ongeveer 4,0 procent hoger.

Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd, bleek uit productiecijfers. Volgens een consensus van Refinitiv rekenden analisten op 430.000 afleveringen. Het aandeel daalde 6,0 procent.

Endeavor Group Holdings maakte vandaag bekend dat het fuseert met World Wrestling Entertainment om een nieuwe, beursgenoteerde onderneming te vormen die onder het symbool TKO zal worden verhandeld, met een gecombineerde ondernemingswaarde van 21,4 miljard dollar. De aankoopprijs voor WWE-aandelen zal ongeveer 106 dollar per aandeel bedragen, een premie ten opzichte van de 91,26 dollar per aandeel afgelopen vrijdag. Het aandeel WWE daalde circa 3,6 procent.

S&P 500 index 4.124,33 (+0,4%)

Dow Jones index 33.606,99 (+1,0%)

Nasdaq Composite 12.189,86 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.253,47 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.304,33 (+0,2%)

Hang Seng 20.278,03 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0893. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0903 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0888 op de borden.

USD/JPY Yen 132,73

EUR/USD Euro 1,0893

EUR/JPY Yen 144,59

MACRO-AGENDA:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Handelsbalans - Februari (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Februari (eur)

16:00 Vacatures - Februari (VS)

16:00 Fabrieksorders - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Acuity Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)