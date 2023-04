Wall Street hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, nadat OPEC+ de markt verraste met de aankondiging de productie te verlagen. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.124,33 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.606,99 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 12.189,86 punten. OPEC+ maakte zondag bekend de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de VS hun strategische reserves wilden aanvullen. "Hoewel hogere olieprijzen normaal gesproken de aandelenmarkten ondersteunen, werd het nieuws niet verwelkomd door beleggers, omdat het de inflatiezorgen deed herleven, wat de onzekerheid over het monetair beleid op de middellange termijn nog onzekerder maakt", zei ActivTrades. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 6,3 procent hoger op 80,42 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit data van S&P Global bleek maandag dat de industrie in de VS in maart licht is gekrompen, maar ten opzichte van februari wel een verbetering liet zien. De index ging van 47,3 in februari naar 49,2 maart. Data van ISM lieten daarentegen een versnelling van de krimp zien in maart. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 47,7 tot 46,3. De Amerikaanse bouwuitgaven zijn in februari gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was een stijging met 5,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0903. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0885 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0839 op de borden. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd: het aantal openstaande vacatures in februari en de fabrieksorders. Bedrijfsnieuws Energiereuzen als Exxon Mobil, Occidental Petroleum en Chevron zitten maandag in de lift, profiterend van de hogere olieprijzen. Exxon Mobil steeg bijna 6,0 procent, Occidental won circa 4,6 procent en Chevron noteerde ongeveer 4,0 procent hoger. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd, bleek uit productiecijfers. Volgens een consensus van Refinitiv rekenden analisten op 430.000 afleveringen. Het aandeel daalde circa 6,0 procent. Endeavor Group Holdings maakte vandaag bekend dat het fuseert met World Wrestling Entertainment om een nieuwe, beursgenoteerde onderneming te vormen die onder het symbool TKO zal worden verhandeld, met een gecombineerde ondernemingswaarde van 21,4 miljard dollar. De aankoopprijs voor WWE-aandelen zal ongeveer 106 dollar per aandeel bedragen, een premie ten opzichte van de 91,26 dollar per aandeel afgelopen vrijdag. Het aandeel WWE daalde circa 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

