Olieprijs fors hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag fors hoger gesloten, na het nieuws dat OPEC+ de productie met meer dan 1 miljoen vaten per dag gaat verlagen. De aankondiging op zondag door Saoedi-Arabië en andere grote olieproducenten, bekend als OPEC+, verraste de markt. Saoedi-Arabië en andere OPEC+-leden kondigden zondag aan dat ze de productie vanaf mei met in totaal ongeveer 1,6 miljoen vaten per dag gaan verlagen, terwijl Rusland zei dat het een verlaging van maart met 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar zou verlengen. "Gezien het gebrek aan een alternatief niet-OPEC-aanbod, heeft de groep een aanzienlijk prijszettingsvermogen", zei Stephen Innes van SPI Management. "En tot ontsteltenis van wereldleiders heeft de OPEC besloten om een harde grens te trekken bij Brent van 80 dollar per vat uit zelfzuchtige economische belangen. Maar deze verrassende verlaging is in overeenstemming met hun nieuwe doctrine om preventief te handelen. Dit kunnen ze doen zonder aanzienlijke verliezen in marktaandeel", voegde hij toe. De stap kwam nadat Saoedische functionarissen geïrriteerd waren door recente opmerkingen van de Amerikaanse minister van energie Jennifer Granholm. Graholm zei dat het voor de Amerikaanse regering moeilijk zou zijn om te profiteren van lagere olieprijzen door te beginnen met het bijvullen van de strategische reserves vanwege onderhoudsproblemen. De stap volgt ook op een moment waarop speculatieve handelaren grote shortposities innamen op ruwe olie, zeiden Innes en andere analisten. Die handelaren werden nu gedwongen om hun weddenschappen op dalende prijzen af te bouwen, waardoor de stijging van de olieprijs verder versnelde. De vraag is echter hoe sterk de OPEC+-landen zullen voldoen aan de vrijwillige productieverlaging. Analisten stellen dat onzekerheid over de vraagvooruitzichten het opwaarts potentieel, na de aanvankelijke stijging, kan beperken. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 6,3 procent hoger op 80,42 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

