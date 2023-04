Overname door Sligro van Belgische Metro-activiteiten goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft van de Belgische mededingingsautoriteiten goedkeuring gekregen voor de overname van een deel van de Metro-vestigingen in België. Dit meldde Sligro maandag. Op basis van een een preliminair onderzoek had de toezichthouder al min of meer zijn goedkeuring gegeven. Vandaag, maandag drie april, volgde het finaal en onvoorwaardelijke akkoord voor de transactie. Daarnaast verwierp de rechtbank in Antwerpen op 30 maart 2023 een beroep dat werd aangetekend tegen een eerdere machtiging om het merendeel van de Metro-activiteiten in België aan Sligro Food Group te verkopen. Bron: ABM Financial News

