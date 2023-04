Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag verdeeld gesloten, na het nieuws dat OPEC+, de OPEC en zijn bondgenoten, de productie verlaagt, waardoor de olieprijzen stegen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 457,72 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.580,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.345,96 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.673,00 punten.

OPEC+ maakte zondag bekend de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de VS hun strategische reserves wilden aanvullen. De productieverlaging zal tot het einde van dit jaar gelden en komt bovenop de 2 miljoen vaten productieverlaging die al in oktober was overeengekomen. De olieprijs noteerde maandag tot 5,8 procent hoger.

"Het zal enige tijd duren op precies te zien waar de olieprijs zal stabiliseren en hoeveel dit van invloed is op de mondiale prijzen, aangezien de zorgen over de vraag nog steeds boven de markt hangen", zei SPI Management.

"Toch zou dit nieuws de inflatie verder kunnen intensiveren, nadat de daling van de energieprijzen dit jaar voornamelijk de belangrijkste factor was die de situatie verbeterde. De ultravolatiele verwachtingen voor het rentepad van de Fed zullen hierdoor opnieuw oplaaien", aldus SPI.

Inkoopdata uit de eurozone toonden vanochtend een verdere krimp van de industrie. De inkoopmanagersindex daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden.

De euro/dollar noteerde op 1,0888. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0845 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0839 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Energieaandelen lagen er maandag goed bij, geholpen door de hogere olieprijs. Shell won in Amsterdam 4,1 procent, terwijl TotalEnergies 5,9 procent steeg en BP 4,5 procent won.

Exmar was in Brussel de uitblinker met een koerswinst van ruim 20,0 procent. Saverex gaf aan Exmar van de beurs te willen gaan halen voor 12,10 euro per aandeel. Volgens Kepler Cheuvreux, dat al een koersdoel van 12,10 euro hanteerde, een correct bod. Hoewel er sprake is van een vrijwillig, onvoorwaardelijk bod, ziet Kepler geen reden waarom Saverex het bod niet officieel zou lanceren.

Ook financials vonden maandag de weg omhoog. Société Générale won in Parijs 2,5 procent, terwijl BNP Paribas 1,1 procent bijschreef. ING won in Amsterdam 1,9 procent.

UBS daalde evenwel met 2,7 procent. De Zwitserse bank is van plan afscheid te nemen van liefst 36.000 werknemers, na de overname van Credit Suisse. Dat is beduidend meer dan aanvankelijk gepland, zo meldde de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag op basis van insiders.

Ryanair heeft in maart 12 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen en de invasie van Oekraïne. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,6 miljoen passagiers, goed voor een stijging op jaarbasis van 12 procent. Het aandeel daalde 2,6 procent.

De Canadese mijnbouwer Teck Resources heeft een overnamebod van Glencore afgewezen, bleek maandag. Het overnamebod is één van de grootste overnamepogingen in de mijnbouwindustrie in jaren en waardeert Teck op zo'n 31 miljard Canadese dollar, of 23 miljard Amerikaanse dollar. Het Anglo-Zwitserse mijnbouwbedrijf zei dat de overname 4,25 miljard tot 5,25 miljard dollar aan synergieën zou opleveren. Glencore daalde in Londen 2,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.105,39 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.