Brussel start onderzoek naar jv-plannen Orange en MasMovil

(ABM FN) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de voorgestelde oprichting van een joint venture door Orange en MasMovel. Dit meldde de Commissie maandag nabeurs. Door de oprichting van de joint venture zou het aantal netwerkoperators volgens de Commissie in Spanje verminderen, waardoor een innovatieve en belangrijke rivaal uitgeschakeld zou worden. "Dit kan leiden tot hogere prijzen en een lagere kwaliteit van van telecomdiensten", redeneert de Commissie. Daarnaast zou de transactie Orange en MasMovil in staat stellen om de toegang van virtuele operators tot wholesale mobiele netwerken te beperken, waardoor het vermogen om te concurreren zou verminderen, wat vervolgens tot hogere prijzen en een lagere kwaliteit voor klanten zou kunnen leiden. De Commissie heeft tot 21 augustus 2023 om een besluit te nemen. Bron: ABM Financial News

