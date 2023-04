Ook Indiase toezichthouder keurt fusie DSM en Firmenich goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) The Competition Commission of India heeft maandag goedkeuring gegeven aan de fusie tussen DSM en Firmenich. Dit meldde de commissie maandag op zijn website. Daarmee hebben alle betrokken toezichthouders, in totaal 10, hun goedkeuring gegeven aan de fusieplannen van de twee bedrijven. Een gedetailleerde toelichting op het besluit van de Indiase toezichthouders volgt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.