Shell houdt AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de verkorte Paasweek in het groen begonnen, maar heeft dit vooral te danken aan zwaargewicht Shell. Bij een slot van 758,41 punten steeg de AEX maandag 0,3 procent.

WTI-olie werd vandaag 6 procent duurder op ruim 80 dollar per vat, nadat Saoedi-Arabië en diens bondgenoten van OPEC+ afgelopen weekend onverwacht aankondigden dat ze vanaf mei meer dan een miljoen vaten per dag minder gaan produceren.

"Een hogere olieprijs jaagt de inflatie op en zet een rem op de economische groei in de VS, maar ook in China dat grootverbruiker is van olie", verklaarde econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen de algemene marktreactie.

Inkoopdata uit Azië, Europa en de VS lieten in maart nog altijd een krimp zien van de industrie. In sommige gevallen was de krimp ook groter dan in februari. In China, waar in februari nog sprake was van herstel, maakte de industrie afgelopen maand een pas op de plaats.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0888.

Stijgers en dalers

Shell ging aan kop in de AEX, met een plus van ruim 4 procent. ING deed maandag ook goede zaken en won bijna 2 procent. Elders op de Europese aandelenmarkten behoorden de financials ook tot de koplopers.

Na positief nieuws van sectorgenoot PPG steeg AkzoNobel ruim 2 procent. De winstmeevaller van de Amerikaanse verfspecialist is goed nieuws voor Akzo, dat vermoedelijk ook een meevallend eerste kwartaal achter de rug heeft, volgens Morgan Stanley.

Adyen en ArcelorMittal stonden maandag onder druk en leverde zo'n 3 tot 4 procent in. Staalreus Mittal werd door Barclays van de kooplijst gehaald, vanwege de tegenwind op korte termijn als gevolg van de gestegen Chinese staalexport.

InPost ging aan kop in de AMX, met een plus van ruim 4 procent. Aperam verloor dik 4,5 procent. Just Eat Takeaway leverde circa 2,5 procent in, net als Vopak.

In de AScX verloor B&S Group ruim 5 procent na een neerwaartse bijstelling van de outlook voor 2022. ForFarmers verloor ruim 3 procent en Vivoryon daalde 3,5 procent.

Theo Spierings heeft vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers neergelegd en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel. Spierings had slechts een contract voor één jaar, tot eind 2023.

Azerion kende wel een goede beursdag en steeg meer dan 3,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend lager, met een verlies van 1,0 procent voor de Nasdaq.