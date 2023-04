Beursblik: winstmeevaller PPG ook goed nieuws voor Akzo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft vermoedelijk een meevallend eerste kwartaal achter de rug. Dit verwachten analisten van Morgan Stanley na een positieve winstwaarschuwing door de Amerikaanse concurrent PPG Industries vanmiddag. PPG denkt dat de aangepaste winst per aandeel afgelopen kwartaal is uitgekomen tussen de 1,52 en 1,58 dollar, wat ruim meer is dan de eerder afgegeven outlook van 1,10 tot 1,20 dollar per aandeel. Volgens CEO Tim Knavish van PPG herstelde de marge sneller dan verwacht, dankzij hogere volumes en extra prijsverhogingen. Onder meer de vraag naar coatings door de auto-industrie zorgde hiervoor. Ook lagen de verkoopvolumes in China hoger dan verwacht, omdat er minder coronaverstoringen waren. "De voorlopige cijfers steunen onze verwachting dat Akzo een beter dan verwacht eerste kwartaal heeft beleefd", aldus de analisten van Morgan Stanley. Daarmee zou Akzo ook het tweede kwartaal goed ingaan, denken zij, waarbij de analisten vooral wijzen op de meevaller van PPG in China. "Dat is zeer positief voor Akzo", aldus de zakenbank. Het land is goed voor ongeveer 15 procent van de groepsomzet van Akzo. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op AkzoNobel met een koersdoel van 86,00 euro. Akzo stijgt maandag 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.