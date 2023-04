Amerikaanse industrie krimpt harder - ISM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse industrie is in maart harder gekrompen. Dit bleek maandag uit cijfers van Institute for Supply Management. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 47,7 tot 46,3. Er werd door economen gerekend op een index van 47,3. Daarmee is nu voor de vierde maand op rij sprake van krimp, na 30 maanden van groei. Alleen de productieindex steeg, verder lieten de subindexen vooral dalingen zien. Zo daalde de index voor nieuwe orders van 47,0 tot 44,3. Inkoopdata van S&P Global lieten eerder vanmiddag juist een kleinere krimp in de Amerikaanse industrie zien. Deze index steeg van 47,3 in februari naar 49,2 in maart. Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.