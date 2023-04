Overnamebod Glencore afgewezen door Teck Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Canadese mijnbouwer Teck Resources heeft een overnamebod van Glencore afgewezen. Dit bleek maandag. Het overnamebod is één van de grootste overnamepogingen in de mijnbouwindustrie in jaren en waardeert Teck op zo'n 31 miljard Canadese dollar, of 23 miljard Amerikaanse dollar. Het Anglo-Zwitserse mijnbouwbedrijf zei dat de overname 4,25 miljard tot 5,25 miljard dollar aan synergieën zou opleveren. Teck meldde maandagochtend dat het vijandige bod van Glencore is afgewezen en dat het niet van plan is mee te werken aan een overname. Glencore biedt 7,78 aandelen Glencore per B-aandeel Teck en 12,73 aandelen per gewoon A-aandeel Teck. Dit zou volgens Teck een premie opleveren van 20 procent. Teck heeft veel kopermijnen in portefeuille. Bron: ABM Financial News

