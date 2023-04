Wall Street richting rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een overwegend rode opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent lager en die op de Nasdaq 0,8 procent in de min, bij stijgende obligatierentes. De Dow Jones index lijkt wel licht in het groen te gaan openen.

Oliefutures stijgen maandag met meer dan 5 procent en handelen in de buurt van 80 dollar per vat nadat Saoedi-Arabië en diens bondgenoten van OPEC+ afgelopen weekend onverwacht aankondigden dat ze vanaf mei meer dan een miljoen vaten per dag minder gaan produceren.

"Naar mijn mening zullen de olieprijzen waarschijnlijk de prijsniveaus rond de 100 dollar per vat opnieuw testen, maar als het stof is neergedaald, zal de prijs naar verwachting terugzakken tot een bandbreedte van hoog in de 70 dollar tot laag in de 80 dollar", voorziet analist Naeem Aslam van Zaye Capital.

"Terwijl hogere olieprijzen normaal gesproken de aandelenmarkten ondersteunen, wordt het nieuws hier niet verwelkomd door aandelenhandelaren, omdat het de bezorgdheid over de inflatie nieuw leven inblaast", aldus ActivTrades.

"In het verlengde daarvan neemt de kans op versoepeling door de Fed af, wat de dollar uiteindelijk steun biedt", zeiden valutastrategen van ING.

In de verkorte en vermoedelijke rustige paasweek, ligt de nadruk op Amerikaanse data met de inkoopmanagersindexen van vandaag en woensdag en de banendata op vrijdag, aldus ING. Vrijdag is Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag.

De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0866.

Bedrijfsnieuws

Energiereuzen als Exxon Mobil, Occidental Petroleum en Chevron zitten maandag in de voorbeurshandel in de lift, profiterend van de hogere olieprijzen. De aandelen lijken tussen de 4 en 6 procent te winnen.

Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd, bleek uit productiecijfers. Volgens een consensus van Refinitiv rekenden analisten op 430.000 afleveringen. Het aandeel daalt toch 3,5 procent in de handel voorbeurs.

Endeavor Group Holdings maakte vandaag bekend dat het fuseert met World Wrestling Entertainment om een nieuwe, beursgenoteerde onderneming te vormen die onder het symbool TKO zal worden verhandeld, met een gecombineerde ondernemingswaarde van 21,4 miljard dollar. De aankoopprijs voor WWE-aandelen zal ongeveer 106 dollar per aandeel bedragen, een premie ten opzichte van de 91,26 dollar per aandeel afgelopen vrijdag. In de voorbeurshandel noteert het aandeel van WWE ruim 5 procent in de min.

Slotstanden

Wall Street is vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 1,4 procent tot 4.109,31 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.274,15 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.221,91 punten.