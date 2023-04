Talpa verkoopt Radio Veronica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Talpa Networks verkoopt Radio Veronica aan Mediahuis Groep, omdat de mediareus straks niet meer dan drie radiostations mag bezitten. Dat maakte het mediabedrijf van John de Mol maandag bekend. Radio Veronica moet een belangrijke rol gaan spelen in de audio-ambities van Mediahuis. Het Belgische bedrijf is eigenaar van een groot aantal kranten in België en Nederland, waaronder De Standaard, NRC Handelsblad, de Telegraaf en diverse regionale dagbladen. Talpa behoudt de radiozenders Radio 538, Radio 10 en Sky Radio. Bij een aanstaande veiling van FM-frequenties mag één eigenaar niet meer dan drie stations kopen. Dus moest één van de vier zenders verkocht worden. Er werden geen financiële details verstrekt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.