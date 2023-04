Obligatie: Japanse MUFG stelt uitgifte AT1-obligaties uit - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) heeft de uitgifte van zijn Additional Tier 1 (AT1) obligaties uitgesteld tot medio mei, nadat dit type kernkapitaalobligaties van banken sterk in waarde daalde sinds de gedwongen bankenfusie van Credit Suisse met UBS. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag. Marktontwikkelingen en vraag van beleggers waren redenen om de plannen te wijzigen, stelde een woordvoerder van MUFG, volgens het bericht. Bij de gedwongen fusie van Credit Suisse en UBS werd voor 16 miljard dollar aan AT1-obligaties van Credit Suisse afgeschreven naar nul, omdat de overname gepaard ging met staatssteun. Als een bank staatssteun krijgt om levensvatbaar te blijven, mogen deze obligaties geheel worden afgeschreven. Obligatiebeleggers protesteerden, omdat aandeelhouders nog wel enige compensatie kregen. Sinds de Zwitserse bankencrisis werden geen AT1-obligaties meer uitgegeven, volgens data van Bloomberg. Het feit dat MUFG de geplande uitgifte toch lijkt door te zetten op een later tijdstip tegen een minder gunstige koers, zou er op wijzen dat de bank graag beleggers aan boord houdt. Dat geldt dan ook voor de andere Japanse bank Sumitomo Mitsui, die recent liet weten de plannen voor een AT1-uitgifte door te willen zetten. Bron: ABM Financial News

