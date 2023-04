Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 licht lager, terwijl de Dow Jones wel groen kleurt. Oplopende obligatierentes lijken maandag op de Nasdaq te drukken. De oliefutures stijgen maandag met meer dan 5 procent en handelen in de buurt van 80 dollar per vat nadat Saoedi-Arabië en diens bondgenoten van OPEC+ afgelopen weekend onverwacht aankondigden dat ze vanaf mei meer dan een miljoen vaten per dag minder gaan produceren. "Terwijl hogere olieprijzen normaal gesproken de aandelenmarkten ondersteunen, wordt het nieuws hier niet verwelkomd door aandelenhandelaren, omdat het de bezorgdheid over de inflatie nieuw leven inblaast", aldus ActivTrades. "In het verlengde daarvan neemt de kans op versoepeling door de Fed af, wat de dollar uiteindelijk steun biedt", zeiden valutastrategen van ING. In de verkorte en vermoedelijke rustige paasweek, ligt de nadruk op Amerikaanse data met de inkoopmanagersindexen van vandaag en woensdag en de banendata op vrijdag, aldus ING. Vrijdag is Wall Street gesloten vanwege Goede Vrijdag. De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0850. Bedrijfsnieuws Energiereuzen als Exxon Mobil, Occidental Petroleum en Chevron zitten maandag in de voorbeurshandel in de lift, profiterend van de hogere olieprijzen. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd, bleek uit productiecijfers. Volgens een consensus van Refinitiv rekenden analisten op 430.000 afleveringen. Het aandeel daalt toch 1,5 procent. Slotstanden Wall Street is vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 1,4 procent tot 4.109,31 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.274,15 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.221,91 punten. Bron: ABM Financial News

