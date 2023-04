Cineworld bereikt akkoord met grote groep schuldeisers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Cineworld heeft een akkoord bereikt met een grote groep schuldeisers voor een zogeheten chapter 11 in de VS, die het bedrijf de ruimte biedt voor een herstructurering terwijl het wordt beschermd tegen een faillissement. Dit maakte de Britse bioscoopketen maandag bekend. Het gaat om circa 83 procent van de houders van leningen die in 2025 en 2026 aflopen en van een doorlopende kredietfaciliteit in 2023. Hierdoor daalt de schuld met 4,5 miljard dollar. Ook levert het 800 miljoen dollar in contanten op en 1,5 miljard dollar in nieuwe leningen. CEO Mooky Greindinger sprak in een toelichting van een "blijk van vertrouwen". Hij rekent op betere tijden, nu er een serie nieuwe 'blockbusters' aan zit te komen. Eerder trachtte het bioscoopbedrijf nog zichzelf te verkopen, maar dat mislukte. Het aandeel keldert maandag 27 procent op het nieuws. Bron: ABM Financial News

