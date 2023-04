Beursblik: Barclays positief over ASR en AXA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Barclays blijft positief over AXA en ASR, na een vergelijking van de vierdekwartaalcijfers van Europese verzekeraars, die al met al niet al te positief ontvangen werden, behalve bij een groter dan verwacht dividend. Samenvattend concludeerde Barclays dat de levensverzekeringenbedrijven beter dan verwacht presteerde, terwijl de zakelijke schadeverzekeringen een solide basis lieten zien, en particuliere schade nog steeds negatief was, hoewel er een inhaalslag in de tarieven is ingezet. AXA is overdreven laag gewaardeerd tegenover sectorgenoten, gezien de verandering van de mix, de aanpak en de recente staat van dienst met teruggave van kapitaal aan aandeelhouders, stellen de analisten van Barclays. ASR biedt een koopkans nu het aandeel recent is gedaald, omdat de balans van de Nederlandse verzekeraar sterk is, terwijl de overname van Aegon Nederland substantieel opwaarts potentieel biedt aan besparingen van kosten en kapitaal. De prijzen van particuliere schadeverzekeringen bleven het afgelopen anderhalf jaar achter bij de inflatie, maar beginnen eindelijk de kostentrends in te halen. Omdat de inflatie aanhoudt blijven de marges onder druk. Barclays vreest dan ook dat de margegroei in dit segment slechter zal zijn dan de markt momenteel voorziet. In de zakelijke markt blijven de marges zeer gezond, stabiel en groeien ze zelfs. De markt prijst voor Allianz kennelijk zelfs volledig en direct margeherstel in, en dat lijkt Barclays nogal overdreven. De levensverzekeraars doen het juist beter dan verwacht, dankzij structurele elementen zoals hogere rente en verschuiving naar producten met hogere marges. Eenmalige elementen maskeerden dit wellicht, maar toch snapt Barclays niet goed waarom levensverzekeraars het relatief slecht deden, met name ASR. Barclays handhaaft de koopadviezen voor ASR, NN Group, AXA, Zurich, Tryg en Gjensidige Forsikring. Generali en Hannover bevolken de verkooplijst. De koersdoelen voor Aegon en ASR gaan licht omhoog, die voor NN Group licht omlaag, en voor AXA blijft het koersdoel gelijk. Bron: ABM Financial News

