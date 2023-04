Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond het middaguur overwegend licht hoger. De Stoxx Europe 600 index stijgt 0,1 procent tot 458,49 punten. De Duitse DAX wint fractioneel op 15.633,19 punten. De Franse CAC 40 noteert 0,4 procent hoger bij een stand van 7.349,27 punten. De Britse FTSE staat 0,7 procent in de plus op 7.686,16 punten.

"De olieprijzen stegen flink, nadat OPEC+ de markt zondag verraste met de aankondiging van productiebeperkingen", aldus strateeg Victoria Scholar van Interactive Investor. Het oliekartel sprak af om vanaf mei de productie met ruim een miljoen vaten per dag terug te brengen.

WTI-olie kost maandag bijna 80 dollar en is daarmee 5 procent duurder dan voor het weekend.

Inkoopdata uit de eurozone toonden vanochtend een verdere krimp van de industrie. De inkoopmanagersindex daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden.

"De Europese industrie blijft in onrustig vaarwater, waarbij fabrikanten voor de elfde maand op rij een daling in de vraag naar goederen zien", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting.

In China maakte de industrie in maart een pas op de plaats, met een indexniveau van precies 50. Later vanmiddag verschijnen nog inkoopdata uit de VS.

De euro/dollar noteert maandag fractioneel hoger op 1,0850. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets slaagde de euro er voor het weekend niet in om boven de 1,0930 dollar te komen, waardoor het muntpaar mogelijk verder kan terugzakken tot een steunniveau op 1,0730. Lukt het de euro om te stijgen tot boven de 1,0940, dan ligt de weg vrij naar 1,1030, aldus Hewson.

Bedrijfsnieuws

Energieaandelen liggen er maandag goed bij, geholpen door de hogere olieprijs. Shell wint in Amsterdam ruim 4 procent, terwijl TotalEnergies ook dik 4 procent stijgt, net als BP.

Exmar is in Brussel de uitblinker met een koerswinst van 19,5 procent op 11,60 euro. Saverex gaf aan Exmar van de beurs te willen gaan halen voor 12,10 euro per aandeel. Volgens Kepler Cheuvreux, dat al een koersdoel van 12,10 euro hanteerde, een correct bod. Hoewel er sprake is van een vrijwillig, onvoorwaardelijk bod, ziet Kepler geen reden waarom Saverex het bod niet officieel zou lanceren.

Ook financials vinden maandag de weg omhoog. Société Générale wint in Parijs ruim 2 procent, terwijl BNP Paribas ook 2 procent bijschrijft. ING stijgt in Amsterdam bijna 3 procent.

UBS daalt evenwel met 3 procent. De Zwitserse bank is van plan afscheid te nemen van liefst 36.000 werknemers, na de overname van Credit Suisse. Dat is beduidend meer dan aanvankelijk gepland, zo meldde de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag op basis van insiders.

Ryanair heeft in maart 12 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen en de invasie van Oekraïne. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 12,6 miljoen passagiers, goed voor een stijging op jaarbasis van 12 procent. Het aandeel stijgt een half procent in Londen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 licht lager.

Wall Street is vrijdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 1,4 procent tot 4.109,31 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.274,15 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.221,91 punten.