Valuta: productieverlaging OPEC+ biedt dollar een reddingslijn

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verrassende productieverlaging van OPEC+ dit weekend kan een reddingslijn zijn voor de dollar, volgens valutastrategen van ING. "We hadden verwacht dat de euro/dollar deze week door de 1,10 zou breken. Dat is nog steeds een mogelijkheid, maar de door OPEC+ aangekondigde verrassende productieverlaging wakkert de inflatiezorgen aan en in het verlengde daarvan neemt de kans op versoepeling door de Fed af, wat de dollar uiteindelijk steun biedt", aldus ING. In de verkorte en vermoedelijke rustige paasweek, ligt de nadruk op Amerikaanse data met de inkoopmanagersindexen van vandaag en woensdag en de banendata op vrijdag, aldus ING. Inkoopdata uit de eurozone toonden vanochtend een verdere krimp van de industrie. De inkoopmanagersindex daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden. "De Europese industrie blijft in onrustig vaarwater, waarbij fabrikanten voor de elfde maand op rij een daling in de vraag naar goederen zien", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets slaagde de euro er voor het weekend niet in om boven de 1,0930 dollar te komen, waardoor het muntpaar mogelijk verder kan terugzakken tot een steunniveau op 1,0730. Lukt het de euro om te stijgen tot boven de 1,0940, dan ligt de weg vrij naar 1,1030, aldus Hewson. De euro/dollar noteert maandag aan het eind van de ochtend fractioneel hoger op 1,0850. Bron: ABM Financial News

