Shell aan kop in lichtgroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 759,12 punten.

Vooral een koerswinst van indexzwaargewicht Shell van circa vier procent viel op. "De olieprijzen stegen flink, nadat OPEC+ de markt zondag verraste met de aankondiging van productiebeperkingen", aldus strateeg Victoria Scholar van Interactive Investor. Het oliekartel sprak af om vanaf mei de productie met ruim een miljoen vaten per dag terug te brengen.

"Een dergelijke daling is aanzienlijk, en de olieprijs reageert daar ook op", zo zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. De Brent-olieprijzen stegen vanochtend met 5,7 procent tot 84,21 dollar. "Als de stijgende trend doorzet, kan dit gevolgen hebben voor de inflatie."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stelde dat de kerninflatie nog altijd hoog blijft. "De grote vraag is wat centrale banken daaraan moeten doen, maar het antwoord is niet heel duidelijk", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Europese industrie in maart harder kromp dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden. Er werd een stand van 47,1 verwacht.

"De Europese industrie blijft in onrustig vaarwater, waarbij fabrikanten voor de elfde maand op rij een daling in de vraag naar goederen zien", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Als reden hiervoor noemde Williamson onder meer de toegenomen kosten voor levensonderhoud, een krapper monetair beleid, het afbouwen van voorraden en een dalend consumentenvertrouwen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0843.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen profiteerde Shell met een winst van 3,7 procent van een sterke stijging van de olieprijzen, nadat OPEC+ dit weekend besloot tot extra productiebeperkingen. ING won daarnaast 2,7 procent.

Verzekeraars, die afgelopen kwartaal nog zwaar onder druk stonden, zaten ook in de lift met onder meer een winst van 1,8 procent voor Aegon. Barclays verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar.

ArcelorMittal daalde 2,5 procent, na een negatief analistenrapport, waarin Barclays het aandeel van de kooplijst haalde vanwege de tegenwind op korte termijn als gevolg van de gestegen Chinese staalexport. Dit zet een rem op de recente positieve staalprijzen en het winstmomentum, en voorkomt dat het aandeel ArcelorMittal een nieuwe stap omhoog kan zetten.

In de AMX wonnen Inpost, in de nasleep van cijfers afgelopen week, en Alfen circa 2,5 procent. Aperam verloor juist 3,2 procent en Just Eat 2,0 procent.

In de AScX won Vastned 2,6 procent. ForFarmers verloor daarentegen 0,5 procent. Theo Spierings legde vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers al weer neer en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel.

B&S daalde 2,4 procent, na een verlaging van de outlook voor 2022.