Video: ASMI en Aegon favoriet voor april

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts waren voor maart ten onrechte somber gestemd, maar voor april is het sentiment gedraaid en verwacht 39 procent een stijging en slechts 27 procent voorziet een daling. Dit blijkt maandag uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl. De lagere rente als gevolg van de bankencrisis is daarbij één van de belangrijkste factoren, meent Van Zeijl. "Opmerkelijk is dat voor de lange termijn er nog iets meer pessimisten dan optimisten zijn. 23 procent verwacht een stijging komend halfjaar en 29 procent een daling." De bankencrisis lijkt de experts echter niet bang te maken. Zij verwachten dat we die nog dit jaar achter ons laten, mogelijk zelfs al over een maand. Slechts een kleine groep van 14 procent denkt dat we gevolgen lang gaan merken, aldus Van Zeijl. Top & flop Voor april adviseren de beursexperts vooral ASM International en Aegon. Op de derde plek staat ASML. "Deze plek heeft ASMI nog niet eerder gehad. De experts gaan blijkbaar van een sterk momentumeffect uit. Afgelopen maand ging de koers ook al met 15 procent omhoog. Nummer 2 is Aegon. Dit aandeel heeft afgelopen maand juist 20 procent laten liggen", vatte Van Zeijl samen. Wegblijven kunnen beleggers volgens de experts beter bij Philips en DSM. Klik hier voor: ASMI en Aegon favoriet voor april Bron: ABM Financial News

