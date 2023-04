Meer krimp in industrie eurozone Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in maart harder gekrompen. Dit bleek maandag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 48,5 in februari naar 47,3 in maart, de laagste stand in vier maanden. Er werd een stand van 47,1 verwacht. De inkoopmanagersindex voor de output steeg wel, van 50,1 naar 50,4, de hoogste stand in 10 maanden. "De Europese industrie blijft in onrustig vaarwater, waarbij fabrikanten voor de elfde maand op rij een daling in de vraag naar goederen zien", zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Als reden hiervoor noemde Williamson onder meer de toegenomen kosten voor levensonderhoud, een krapper monetair beleid, het afbouwen van voorraden en een dalend consumentenvertrouwen. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

