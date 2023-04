ING verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 85,00 naar 100,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens analist Marc Hesselink van ING rapporteerde Besi een "verrassend sterke" orderinstroom in het vierde kwartaal van 2022. Reden voor de analist om zijn taxaties te verhogen en voor 2023 uit te gaan van een "gematigde neergaande cyclus, met een herstel richting het einde van het jaar". En als Besi uit die neerwaartse cyclus komt, is het volgens ING "erg goed gepositioneerd", mede dankzij de "mogelijke game changer" hybrid bonding. Daarbij moet de helft van het aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro nog voor ongeveer de helft worden uitgevoerd, aldus ING. Daar profiteren aandeelhouders goed van. Bron: ABM Financial News

