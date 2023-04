ING verhoogt koersdoel ASMI naar 450 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 400,00 naar 450,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. "ASMI gaf een sterke outlook voor de eerste helft van 2023 af", stelde analist Marc Hesselink maandag. En de analist denkt ook dat de verwachtingen voor de tweede jaarhelft aan de voorzichtige kant zijn. "Dat biedt opwaarts potentieel." Voor het lopende eerste kwartaal rekent ASMI op een omzet van 660 tot 700 miljoen euro en voor het tweede kwartaal op een iets hogere omzet. Voor de tweede helft van dit jaar zei ASMI te verwachten dat de omzet "op een gezond niveau" blijft, maar wel iets lager zal zijn dan in de eerste zes maanden. Verder stelt ING dat de vooruitzichten voor de lange termijn "erg gezond" zijn. De waardering van het aandeel is volgens Hesselink dan ook "aantrekkelijk", kijkend naar het groeiprofiel van het bedrijf. ASMI staat op de favorietenlijst van ING voor de Benelux. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.