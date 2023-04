Barclays haalt ArcelorMittal van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 37,00 naar 31,00 euro ging. Analisten van Barclays verlaagden het advies, vanwege de tegenwind op korte termijn als gevolg van de gestegen Chinese staalexport. Dit zet een rem op de recente positieve staalprijzen en het winstmomentum, en voorkomt dat het aandeel ArcelorMittal een nieuwe stap omhoog kan zetten. Op lange termijn is Barclays nog wel te spreken over ArcelorMittal, wijzend op de aantrekkelijke waardering, het aandeelhoudersrendement en een voorziene hervorming van de aanbodkant in de Europese en Chinese staalmarkten. "Maar de verschuiving in de focus van China van decarbonisatie naar staalproductie zal voor veel tegenwind zorgen op korte termijn", denken de analisten. Het aandeel ArcelorMittal daalde maandag met 1,8 procent tot 27,37 euro. Bron: ABM Financial News

