AEX hoger van start gegaan met Shell als koploper

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 758,88 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen profiteerde Shell met een winst van vier procent van een sterke stijging van de olieprijzen, nadat OPEC+ dit weekend besloot tot extra productiebeperkingen. Philips won daarnaast ruim een procent. Verzekeraars, die afgelopen kwartaal nog zwaar onder druk stonden, zaten ook in de lift met onder meer een winst van ruim een procent voor Aegon. ArcelorMittal daalde twee procent, na een negatief analistenrapport. In de AMX wonnen Inpost, in de nasleep van cijfers afgelopen week, en SBM Offshore, na afronding van een projectfinanciering, meer dan twee procent. Aperam verloor juist krap twee procent. In de AScX won Kendrion krap twee procent. ForFarmers verloor daarentegen meer dan een procent. Theo Spierings legde vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers neer en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel. B&S daalde 3,4 procent, na een verlaging van de outlook voor 2022. Bron: ABM Financial News

