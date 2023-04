'Braziliaanse boycot dreigt voor Heineken' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken dreigt twee grote klanten in Brazilië kwijt te raken door misstanden bij een lokaal transportbedrijf. Dat meldde het Financieele Dagblad zondag. De bierbrouwer is verwikkeld in een procedure bij het Braziliaanse ministerie van arbeid die ertoe kan leiden dat de twee grootste supermarktketens van het land, Carrefour en GPA, geen zaken meer zullen doen met Heineken. Ook eisen oud-werknemers van het transportbedrijf een schadevergoeding van Heineken bij de rechter. Heineken investeerde de afgelopen jaren honderden miljoenen in Brazilië en is de tweede bierbrouwer van het land, dat één van de grootste biermarkten ter wereld is. De zaak draait om erbarmelijke omstandigheden waaronder chauffeurs bij het transportbedrijf Sider moesten werken. Bron: ABM Financial News

