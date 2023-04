Value8 neemt belang in Dealsuite Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een belang genomen van 31 procent in Dealsuite. De maakte de investeringsmaatschappij maandag bekend. Dealsuite is volgens Value8 Europees marktleider voor de online matching en bemiddeling bij aan- en verkoop van MKB-ondernemingen in Europa. Het is een besloten online platform waarop professionele partijen realtime koop-, verkoop- en investeringsprojecten met elkaar kunnen uitwisselen. In 2022 behaalde het platform een omzet van circa 2 miljoen euro, een groei van ruim 50 procent ten opzichte van 2021, aldus Value8. "Wij willen Dealsuite graag ondersteunen en begeleiden in de volgende groeifase", zei CEO Peter Paul de Vries van Value8 in een toelichting. De investering bedraagt ruim 3 miljoen euro en zal worden gebruikt om de groei te financieren. Bron: ABM Financial News

