Alumexx rondt overnames af

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft de overnames van Euroscaffold en ASC Group volledig afgerond. Dit maakte het bedrijf maandag kort voor beurs bekend. De overnames zorgen ervoor dat de omzet van Alumexx in 2023 fors zal toenemen, zo verwacht het bedrijf. "Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten op de brutomarge door minder prijsconcurrentie en een grotere inkoopkracht. De bedrijven verwachten tevens synergie- en schaalvoordelen met lagere productie- en logistieke kosten te kunnen realiseren", aldus Alumexx. "Daarnaast worden efficiencyvoordelen in de sales en marketing en E-commerce verwacht." In 2022 boekte Alumexx een omzet van 8 miljoen euro. De nieuwe combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group behaalde in 2021 tezamen geconsolideerd al ruim 38 miljoen euro omzet "en verwacht de omzet samen verder te kunnen laten groeien". Bron: ABM Financial News

