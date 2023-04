Update: Tesla produceert meer dan het aflevert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het afgelopen kwartaal meer auto's geproduceerd dan een kwartaal eerder. Dit maakte de Amerikaanse producent van elektrische auto’s zondag bekend in aanloop naar de cijferrapportage later deze maand. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal bijna 441.000 auto, terwijl er net geen 423.000 auto werden afgeleverd. De afgelopen 12 maanden heeft Tesla volgens CNN 78.000 auto's meer geproduceerd dan het heeft verkocht. Op kwartaalbasis leverde Tesla vier procent meer auto's af, maar de verwachtingen waren hoog gespannen na meerdere prijsverlagingen en opmerkingen van topman Elon Musk over een sterke vraag. Volgens een consensus van Refinitiv rekenden analisten op 430.000 afleveringen. Volgens analist Dan Ives van Wedbush Securities, die vaak erg positief is over Tesla, rekenden analisten echter slechts op 421.000 verkochte auto's. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 steeg de productie wel met 44 procent, en de afleveringen met 36 procent. De doelstelling op langetermijn van Tesla ligt evenwel op een groei van 50 procent op jaarbasis. En ook de consensus samengesteld door Bloomberg toont een meevaller. Tesla voerde het afgelopen kwartaal prijsverlagingen door van ongeveer 15 procent. Dit leidde tot recordaantallen. Op 19 april publiceert Tesla de kwartaalcijfers. Het aandeel Tesla lijkt maandag 1,7 procent lager te gaan openen. Vrijdag steeg het aandeel nog ruim 6 procent. Update: om meer informatie en openingsindicatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

