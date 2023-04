KPN wil Marga de Jager als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft Marga de Jager voorgedragen als lid van de raad van commissarissen, om de plaats in te nemen van Chantal Vergouw, die is voorgedragen als lid van de raad van bestuur. De 54-jarige Nederlandse De Jager is momenteel CEO van de ANWB en werkte eerder bij Leaseplan. Naast de leiding van de ANWB is ze voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unigarant, de verzekeringstak van de ANWB, en van de Mobiliteitsalliantie. Binnenkort zal KPN de aandeelhouders bijeenroepen voor een vergadering over deze benoeming en over de geplande benoemingen van Chantal Vergouw en Wouter Stammeijer in de raad van bestuur. Bron: ABM Financial News

