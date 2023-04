AEX start nieuw kwartaal waarschijnlijk vlak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een vlakke opening. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een minieme winst. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend juist krap vijf procent hoger op ruim 79 dollar per vat. OPEC+ liet zondag weten de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de Verenigde Staten hun strategische olievoorraden vermoedelijk weer willen gaan aanvullen. De productieverlaging zal tot het einde van dit jaar gelden en komt bovenop de 2 miljoen vaten productieverlaging die al in oktober was overeengekomen. De Aziatische aandelenmarkten noteren vanochtend verdeeld en blijven per saldo dichtbij huis, binnen een bandbreedte van ruim een half procent ten opzichte van het slot van vrijdag. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog ruim drie procent hoger naar 756,18 punten, en ook op maandbasis wist de index nog licht te stijgen, ondanks een bankencrisis. In het lopende jaar bedraagt de winst nu bijna 10 procent. De drie halfgeleiders ASMI, Besi en ASML noteren stijf bovenaan, terwijl de drie verzekeraars, NN Group, Aegon en ASR Nederland, met afstand de gebeten hond zijn. Nu de bankencrisis vooralsnog niet lijkt door te zetten, verschuift de focus weer naar het gevecht van de centrale banken tegen de inflatie. Op macro-economisch vlak was er afgelopen week dan ook specifiek aandacht voor de inflatiecijfers uit Duitsland, de eurozone en de VS. In Duitsland koelde de inflatie in maart af tot 7,4 procent, van 8,7 procent een maand eerder. Inflatiedata uit de eurozone lieten ook een daling zien, naar 6,9 procent, van 8,5 procent in februari. Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque waarschuwde evenwel dat de Europese Centrale Bank vooral kijkt naar de kerninflatie en die is een stuk hardnekkiger dan de algemene inflatie, merkte hij op. ING denkt dat er bij de ECB nog twee renteverhogingen van 25 basispunten in het vat zitten. De voor de Federal Reserve belangrijke PCE-inflatie toonde vrijdag een lichte afkoeling. De kerninflatie daalde van 4,7 naar 4,6 procent. De inflatiedata zijn voor de Fed echter geen aanleiding om te sleutelen aan het rentebeleid, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het cijfer van 4,6 procent op jaarbasis is weliswaar beter dan verwacht, maar geen game changer", aldus Marey. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", voegde de analist van Rabobank toe. Wall Street liet zich vrijdag echter wel inspireren door de inflatiecijfers en hoofdgraadmeter S&P 500 kende een sterk slot van het eerste kwartaal, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van bijna anderhalf procent. In het afgelopen kwartaal bedroeg de winst voor de breed samengestelde index zeven procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs bijna 17 procent wist bij te schrijven. Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices van de industrie in maart, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de Japanse industrie fractioneel kromp, terwijl de Chinese industrie een pas op de plaats heeft gemaakt. De inkoopmanagersindex voor de industrie in Nederland kwam volgens Nevi in maart uit op 46,4, het op één na laagste cijfer sinds juni 2020. Dit wijst op een aanzienlijke verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. In februari noteerde de index nog op 48,7. Sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO zag echter ook een lichtpuntje. "Er is ook goed nieuws. Voor het eerst sinds juli 2020 geeft een meerderheid van de ondervraagde inkoopmanagers aan dat de inkoopprijzen zijn gedaald. De kosten dalen waarschijnlijk dankzij de gedaalde prijzen voor energie en grondstoffen", oordeelde Swart Bedrijfsnieuws Theo Spierings legde vanwege gezondheidsredenen én privéomstandigheden zijn functie als CEO bij ForFarmers neer en wordt per direct vervangen door Pieter Wolleswinkel. Spierings had slechts een contract voor één jaar, tot eind 2023. Flow Traders London kreeg een vergunning in het Verenigd Koninkrijk van de Financial Conduct Authority (FCA). SBM Offshore rondde de projectfinanciering af van FPSO Almirante Tamandaré, voor een totaalbedrag van 1,63 miljard dollar. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg vrijdag 1,4 procent tot 4.109,21 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.274,15 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.221,91 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.