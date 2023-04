DSM rondt verkoop Engineering Materials af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft de verkoop van zijn divisie Engineering Materials afgerond. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. De verkoop aan Advent International en LANXESS voor 3,85 miljard euro werd op 31 mei 2022 aangekondigd. DSM verwacht een boekwinst van 2,7 miljard euro te boeken op de transactie, die ongeveer 3,5 miljard euro aan contante inkomsten oplevert. De divisie Engineering Materials genereerde een jaaromzet van 1,5 miljard euro met een aangepaste EBITDA van 334 miljoen euro en een marge van circa 20 procent, meldde DSM bij de aankondiging van de verkoop. Na de verkoop is DSM gefocust op vitamines en voedingsingrediënten. Bron: ABM Financial News

