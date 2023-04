'UBS wil tienduizenden banen schrappen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is van plan afscheid te nemen van liefst 36.000 werknemers, na de overname van Credit Suisse. Dat is beduidend meer dan aanvankelijk gepland. Dit meldde de Zwitserse krant SonntagsZeitung zondag op basis van insiders. Volgens SonntagsZeitung wil UBS het werknemersbestand met 20 tot 30 procent verkleinen. Dit zou 25.000 tot 36.000 posities van de in totaal 12.000 fulltimebanen van UBS en Credit Suisse gecombineerd treffen. In Zwitserland zouden 11.000 banen verdwijnen. UBS kocht Credit Suisse in maart voor circa 3 miljard Zwitserse frank, nadat de stabiliteit van Credit Suisse in gevaar kwam. Zwitserse autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart om te beoordelen of de overname volgens het boekje is verlopen, zo meldde persbureau Bloomberg. Bron: ABM Financial News

