Nederlandse industrie krimpt stevig

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in maart harder gekrompen. Dit bleek maandag uit cijfers van Nevi. De Nevi PMI van maart kwam uit op 46.4, het op een na laagste cijfer sinds juni 2020. Dit wijst op een aanzienlijke verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. In februari noteerde de index nog op 48,7. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. "De industriële productie daalde licht. Zorgelijker is de daling van het aantal nieuwe orders en het aantal openstaande orders. Als de vraag in de komende maanden niet aantrekt, zouden industriële ondernemingen de productie verder kunnen beperken.", zei sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. "Er is ook goed nieuws. Voor het eerst sinds juli 2020 geeft een meerderheid van de ondervraagde inkoopmanagers aan dat de inkoopprijzen zijn gedaald. De kosten dalen waarschijnlijk dankzij de gedaalde prijzen voor energie en grondstoffen", oordeelde Swart maandag. Bron: ABM Financial News

